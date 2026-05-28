Göç şöleni yarım kaldı: Deliçay'a gelenler aradığını bulamadı

İnci kefali, dünyada yalnızca Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altındaki bir balık türü.

Her yıl üreme döneminde Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek gölü besleyen tatlı su derelerine göç ediyor. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali için av yasağı uygulanıyor.

BAYRAM TATİLİ DELİÇAY'A AKIN GETİRDİ

Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'a Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yüzlerce doğasever geldi. Van ve bölgenin simgesi haline gelen bu göç, her yıl binlerce kişiyi balık bendine çekiyor.

YAĞIŞLAR ŞÖLENE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Ancak bu yıl etkili olan yağışlar Deliçay'ın debisini oldukça yükseltti. Suyun şiddeti balıkların yüzeydeki hareketliliğini azalttı ve ziyaretçiler her yıl alışık oldukları görsel şöleni bu kez yeterince izleyemedi.

İzmir'den eşinin görevi nedeniyle Erciş'e gelen İhsan Tolga Topuz yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"İnci kefallerinin göç şölenini görmek için balık bendine geldik. Bu yıl etkili olan yağışlar Deliçay'ın debisini oldukça yükseltmiş. Suyun şiddeti balıkların göçünü engelliyor. Resmen burada hayal kırıklığı yaşadım. Bir süredir balıkları izliyorum ve tek tük geldiklerini gördüm. Umarım eski şaşaalı göç yolculuğunu yakında yeniden görürüz."

