Gizli ses kayıt cihazıyla ortaya çıkmıştı! Çocuk bakımevindeki şiddet skandalında korkunç ifadeler

Mersin’de 2021 yılında bir oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazıyla ortaya çıkan özel gündüz bakımevinde çocuklara şiddet iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. “Çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla yargılanan 5 sanığın davasında mağdur aileler ve tanıklar mahkemede ifade verdi.

Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, faaliyetleri sonlandırılan özel gündüz bakımevinin yetkililerinden sanık R.H.K. katıldı. Kurum yetkilisi S.K. ile öğretmenler E.A., M.K. ve N.A. ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkemede dinlenen mağdur aileler, çocuklarının bakımevi sürecinde yaşadığı dehşeti anlattı.

'ÖĞRETMENİM DE BÖYLE YAPIYOR'

Mağdur çocuklardan R.S.K’nin babası M.A.K., olayın ortaya çıkmasının ardından kızında ciddi davranış bozuklukları gözlemlediklerini belirterek, engelli kızının uzun süre şiddet eğilimi gösterdiğini söyledi. Çocuğunun oyuncaklarını başına vurduğunu ifade eden baba, eşinin neden böyle davrandığını sorması üzerine kızının, “Okulda öğretmenim de böyle yapıyor” dediğini aktardı.

Özel gereksinimli bir çocuğun babası olan M.E.K. ise oğlunu bir gün bakımevinden teslim aldığında yanaklarının kızarmış olduğunu ve korku içinde göründüğünü anlattı. Durumu sorduğunda sanık R.H.K’nin kendisine, “Oğlunuzu çok sevdiğim için yanaklarını bugün fazla sıktım” şeklinde açıklama yaptığını öne sürdü.

'ÇOCUĞUM TİTRİYORDU'

Anne Y.K. de oğlunun bakımevine gitmek istemediğini belirterek, kurumda eğitim gördüğü dönemde çocuğunun aşırı hassaslaştığını ve en küçük bağırma karşısında dahi titrediğini söyledi. Y.K., farklı bir okula geçtikten sonra oğlunun kısa sürede uyum sağladığını kaydetti.

ÖĞRETMEN ŞİDDETİ DOĞRULADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen bakımevinin eski öğretmenlerinden A.P. de çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. İşten ayrılırken kurumla ilgili bilgi paylaşmayacağına dair kendisine el yazısıyla bir belge imzalatıldığını öne süren A.P., bu nedenle yaşananları uzun süre anlatamadığını ifade etti.

Tanık A.P., sanık R.H.K’nin zaman zaman çocuklara karşı şefkatli davrandığını ancak öfkelendiğinde bağırdığını belirterek, “Sanıklar bazen çocuklara karşı sevgi doluydu, bazen ise öfkeli davranışlar sergiliyordu” dedi.

Sanık R.H.K. ise mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Taraf avukatlarının da beyanlarını alan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan özel gündüz bakımevinde çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine 7 Şubat 2021’de idari soruşturma başlatılmıştı. Velilerden birinin 2 yaşındaki kızının oyuncak bebeğine gizlediği ses kayıt cihazından elde edilen kayıtların şiddet iddialarını desteklediği belirtilmişti.

Ailelerin suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturmada, kurum yetkilileri R.H.K. ve S.K. ile öğretmenler E.A., M.K. ve N.A. hakkında işlem başlatılmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de iddiaları desteklediği değerlendirilirken, faaliyetlerine “tadilat” gerekçesiyle ara veren bakımevinin daha sonra faaliyetleri sonlandırılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 çocuğun mağdur olarak yer aldığı belirtilirken, 5 sanık hakkında “çocuğa karşı eziyet” suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (AA)