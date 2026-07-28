Gitmediği doktor gezmediği ülke kalmadı: Şifası Erzurum'da bulundu

Yemeklerden sonra başlayan şiddetli karın ağrısı, kusma ve ani kilo kaybı şikayetleriyle hayatı zindana dönen 21 yaşındaki kadın hasta, 4 yıl boyunca şifa aradı. Yurt içi ve yurt dışında birçok farklı sağlık merkezine başvurmasına rağmen bir türlü kesin tedaviye ulaşamayan talihsiz kadın, çareyi Erzurum'da buldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran genç kadına, burada yapılan tetkiklerin ardından teşhis konuldu.

"RİSKLİ" DENİLEN AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Klinikte görev yapan Doç. Dr. Rıfat Peksöz ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Ağırman tarafından muayene edilen hastaya, tıp literatüründe oldukça nadir rastlanan Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) teşhisi konuldu. Hastalığın teşhis sürecine değinen Doç. Dr. Peksöz, "Bazı merkezlerde operasyonun yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle cerrahi tedaviden kaçınılmış. Hastanemizde yapılan ayrıntılı klinik ve radyolojik değerlendirmelerin ardından ameliyata karar verildi ve laparoskopik cerrahi planlandı. Küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilen bu yöntemle hastamızda ameliyat sonrası daha az ağrı, hastanede daha kısa yatış süresi, daha hızlı iyileşme ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Operasyon başarıyla tamamlandı." dedi.

"HASTAMIZA SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLİYORUZ."

Ameliyat sonrası ikinci günde genel durumu gayet iyi olan hasta sağlığına kavuşurken, Peksöz, "Bu imkanların sağlanmasında desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, ameliyat ve tedavi sürecinde emeği geçen tüm ameliyathane ve servis ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hastamıza da sağlıklı ve kaliteli bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)