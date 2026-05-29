Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü Mustafa Şenol yaralanırken, eşi Sevim Şenol hayatını kaybetti.
Mustafa Şenol idaresindeki araç, 1915 Çanakkale Otoyolu'nun Tekirdağ Malkara ilçesi mevkisinde bulunan gişelerinde beton bariyere çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra araç takla attı.
İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Korkunç kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI
Yaralılardan durumu ağır olan Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
