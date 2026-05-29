Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı

Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü Mustafa Şenol yaralanırken, eşi Sevim Şenol hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı
Son Güncelleme:

Mustafa Şenol idaresindeki araç, 1915 Çanakkale Otoyolu'nun Tekirdağ Malkara ilçesi mevkisinde bulunan gişelerinde beton bariyere çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra araç takla attı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Korkunç kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı - Resim : 2

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldüAntalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü

EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Yaralılardan durumu ağır olan Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı - Resim : 4

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Tekirdağ Çanakkale Kurban Bayramı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro