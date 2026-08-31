Girne'deki gemi faciasından çocuğu kurtaran kişi o anları anlattı

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 241 yolcu kurtarıldı, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor. Gemideki yolculardan Deniz Özpolat, yaşananları anlattı.

"İNSANLAR İZDİHAM YAPTI, CAN YELEKLERİNİ BULAMADIK"

Özpolat, geminin ilk başta dalgaların içinde sekerek gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, herhangi bir sorun yok dedi. Çıkış kapısına ilerledik. İnsanlar zaten izdiham yaptı. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimizi kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar."

"CAMI KIRIP İNSANLARI KURTARDIK"

Suyun gemiye dolmaya başlamasıyla birlikte tahliyenin başladığını anlatan Özpolat, "Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" dedi.

YOLCU YAKINLARI LİMANA AKIN ETTİ

Kaza haberini duyan çok sayıda yolcu yakını, olayın ilk anlarında limana akın etti. Yakınlarının durumuyla ilgili bilgi almak için limana girmeye çalışan yolcu yakınları ile görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazada 18 yolcunun arama çalışmaları, sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri tarafından devam ediyor. Yetkililer, kayıp yolcuların bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

(DHA)