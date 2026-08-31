Girne'deki gemi faciası: Kayıp 18 kişi hala bulunamadı

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Son gelişmeye göre helikopterler ve gemilerle yürütülen aramalar, denizdeki akıntının yönü dikkate alınarak doğuya kaydırıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı ve alabora olarak battı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNİCİ GÜNÜNDE

Arama-kurtarma ekipleri, faciada kaybolan 18 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ve KKTC'nin hava ve deniz unsurlarının katıldığı operasyon kapsamında aramalar, akıntının sürükleme yönü doğrultusunda doğuya doğru genişletildi.

TÜRKİYE'DEN ARAMA-KURTARMA DESTEĞİ

Türkiye, KKTC makamlarının yürüttüğü çalışmalara çok sayıda hava ve deniz unsuruyla destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığı, dünkü kazanın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmalarına "tam destek" verdiğini, Türkiye'den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi çalışmalara dahil edildi.

İçişleri Bakanlığı da kazanın ardından Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye'den 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazadaki can kayıpları nedeniyle KKTC Bakanlar Kurulu tarafından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

GEMİ KAPTANI VE 7 GÖREVLİ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alınmış oldu.

Geminin bir gün önce hava şartları nedeniyle sefere çıkmadığı, ertesi gün denize açıldığını ve dalgaların ardından su almaya başladığını söylendi. Geminin kaptanının Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarıldı.