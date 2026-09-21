Girne'deki faciada cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen faciaya ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yapılan kimlik tespiti sonucunda, Mersin'e gitmek üzere yola çıkan geminin batmasıyla hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Mehmet Bayhan olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayhan'ın ailesine başsağlığı diledi.

"Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce naaşına ulaşılan vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştır." diyen Üstel açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımızın Mehmet Bayhan olduğu kesinleşmiştir.

Kazanın ilk anından itibaren kayıplarımıza ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

KAZADAN ÖNCE KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

30 Ağustos'ta meydana gelen faciada hayatını kaybeden Filo Jet yolcusu Mehmet Bayhan'ın olaydan önce kardeşiyle görüştüğü ortaya çıkmıştı.

11 Eylül'de Demirören Haber Ajansına konuşan Ahmet Bayhan, ağabeyiyle yaptığı son görüşmede geminin su aldığını ve yolcuların geri dönülmesini istediğini aktarmıştı.

Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisine "Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor" dediğini anlatmıştı. Mehmet Bayhan'ın daha sonra yukarı çıkması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattığı, ailesinin bu görüşmenin ardından kendisine bir daha ulaşamadığı öğrenilmişti.

Ailesi, facianın ardından başlatılan adli süreci de yakından takip ediyor. Kardeşi Ahmet Bayhan, Girne Kaza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada sorumluların ortaya çıkarılmasını isteyerek "Her kimse bunun cezasını çekecek. Biz unutmayacağız ve unutturmayacağız." demişti.