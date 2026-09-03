Girne’de batan gemide ölümle burun buruna geldi annesini arayıp böyle veda etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Burak Arif Kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, tedavilerinin ardından Adana’daki ailelerine kavuştu. Kazada büyük korku yaşayan Burak Can Keskin’in annesi Gül Fidan Keskin, oğlunun kendisini aradığı anları gözyaşları içinde anlattı.

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar günü yola çıkan katamaran tipi Türk yolcu gemisi, hareket ettikten kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kurtarılan Burak Arif Kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, KKTC’deki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Adana’nın Kozan ilçesindeki ailelerinin yanına götürüldü. Kazazedeler, evlerine döndüklerinde yakınlarına sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

"ÇOK FAZLA GİTMEDEN GEMİ DURDU VE BATTI"

Yaşadıklarını anlatan Burak Can Keskin, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Geminin ilk hareket ettiği sırada zeminin ıslak ve geminin sallantılı olduğunu belirten Keskin, yolcuların durumu kaptana bildirdiğini söyledi.

Burak Can Keskin, Yaşananları anlatan kazazede Burak Can Keskin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Çok kötü bir olaydı. Gemiye ilk bindiğimizde yerler ıslaktı ve sallanıyordu. Herkes kaptana bildirmiş. Kaptan da ‘Siz ne anlarsınız’ demiş. Yola çıktıktan sonra çok fazla gitmeden gemi durdu ve battı. Dışarıdaki insanlar camı kırdılar, biz de dışarı çıktık. Yüzme biliyorum ancak çok dalga vardı. O can havliyle kimseye yardım edemedim. O sırada herkes telaş içerisindeydi. Hemen dışarı çıkıp, ailemi aramak istedim" dedi.

"ANNE BİZ ÖLÜYORUZ, SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Burak Can Keskin’in annesi Gül Fidan Keskin ise oğlunun kendisini aradığı sırada yemek hazırladığını söyleyerek, "Telefonu açar açmaz oğlum, ‘Anne biz ölüyoruz. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et’ dedi. Tüm sesler birbirine karışıyordu. Çok ağlıyordu. O an ben de bittim. Oturdum ve hiçbir yere kıpırdayamadım. Yolcular geminin su aldığını söylemişler. Kendi çabalarıyla kurtulanlar kapıyı üzerlerine kapatmış ve ölüme terk etmişler. Sorumlularını da Allah’a havale ediyorum. Onlar da aynı acıyı yaşasınlar" diye konuştu. (DHA)