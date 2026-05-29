Giresun'da taşan dere nedeniyle il yolu trafiğe kapatıldı

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere yataklarında su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Taşkın riskine karşı Elmalı ile Kovanlık arasındaki il yolu araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki su seviyelerini tehlikeli noktalara ulaştırdı. Dere yataklarının taşma noktasına gelmesi üzerine, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla acil önlem alındı.

ELMALI VE KOVANLIK ARASINDAKİ ULAŞIM DURDURULDU

Giresun'da öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, derelerdeki su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı.

Suyun yol hizasına kadar gelmesi nedeniyle, can güvenliği riskine karşı 28-75 kontrol kesim numaralı il yolunun Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında kalan kısmı hem araç hem de yaya geçişine geçici olarak yasaklandı.

EKİPLER SU DEBİSİNİ ANLIK TAKİP EDİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, söz konusu yolun 25 ile 29. kilometreleri arasında kalan bölümü saat 14.00 itibarıyla tamamen ulaşıma kapatıldı.

Sahada hazır bekleyen ekipler, yağışın yoğunluğunu ve suyun akış hızını anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Taşkın riskinin ortadan kalkması ve su seviyesinin normale dönmesiyle birlikte yapılacak güvenlik incelemelerinin ardından yolun tekrar açılacağı bildirildi. (DHA)

