Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Giresun'da otomobil dereye devrildi: Karı koca yaşamını yitirdi

Giresun'da otomobil dereye devrildi: Karı koca yaşamını yitirdi

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü Sefer A. ile eşi Nazmiye A. olay yerinde öldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Giresun'da otomobil dereye devrildi: Karı koca yaşamını yitirdi

Giresun'un Espiye ilçesinde Karadoğa Yaylası mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sefer A. idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemelerde sürücü Sefer A. ile araçta bulunan eşi Nazmiye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aynı araçtaki Nuran A. ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Amasya’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, dede ile torunu hayatını kaybettiAmasya’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı, dede ile torunu hayatını kaybetti

YETKİLİLERDEN UYARI

Bayram için trafik tedbirlerini açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 860 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmıştı. Bu kazaların temel nedenlerinin hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama olduğu belirtilmişti.

Bakan Çiftçi, denetimlerin amacına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kez daha ifade etmek isterim ki; denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur."

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Dere Giresun
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro