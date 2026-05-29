Giresun'da otomobil dereye devrildi: Karı koca yaşamını yitirdi

Giresun'un Espiye ilçesinde Karadoğa Yaylası mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sefer A. idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemelerde sürücü Sefer A. ile araçta bulunan eşi Nazmiye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aynı araçtaki Nuran A. ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Bayram için trafik tedbirlerini açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 860 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmıştı. Bu kazaların temel nedenlerinin hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama olduğu belirtilmişti.

Bakan Çiftçi, denetimlerin amacına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kez daha ifade etmek isterim ki; denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur."

(AA)