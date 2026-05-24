Giresun'da balık avı faciayla bitti: Akıntıya kapılan amca ve yeğen suda kayboldu!

Olay, akşam saatlerinde Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi’ne inerek saçma yöntemiyle balık avlamak isteyen 54 yaşındaki amca Sedat Çelik ile kendisiyle aynı adı taşıyan 24 yaşındaki yeğeni Sedat Çelik, suyun debisinin aniden yükselmesiyle dengelerini kaybederek akıntıya kapıldı ve suda gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU, ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kayıp amca ve yeğenin bulunması amacıyla iş makinelerinin de destek verdiği bir arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Ancak bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları sebebiyle dere debisinin oldukça yüksek olduğu, bu durumun da ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi. (DHA)