Gıda operasyonu: Kurallara uymayan işletmelere 3,4 milyonluk ceza yağdı!

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Müdürlük tarafından paylaşılan resmi verilere göre, haziran ayı içerisinde tam 2 bin 285 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 28 işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulanırken, kesilen toplam ceza miktarı 3 milyon 465 bin 639 TL'ye ulaştı.

EN BÜYÜK CEZA "KODEKSE AYKIRILIK" GÖSTERENLERE KESİLDİ

Haziran ayı denetimlerinde en ağır mali yaptırım, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı faaliyet yürüten işletmelere uygulandı. Yapılan incelemelerde kodeks kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 gıda işletmesine toplamda 1 milyon 160 bin 484 TL para cezası yazıldı.

TAKLİT, TAĞŞİŞ VE HİJYEN İHLALLERİNE GEÇİT YOK

Tüketicileri aldatarak taklit ve tağşişli ürün satışı yaptığı belirlenen 2 işletmeye yönelik ağır bir yaptırım uygulandı ve bu işletmelere 958 bin 499 TL ceza kesildi.

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden temizlik şartlarını göz ardı eden ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 7 işletme ise toplamda 766 bin 142 TL idari para cezasına çarptırıldı.

GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN DİĞER İHLALLER DE CEZALANDIRILDI

Müdürlük ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı denetimlerde gıda güvenliğini ve işleyişi aksatan diğer unsurlar da cezasız kalmadı. Bu kapsamda, mevzuat gereği çalıştırması gereken zorunlu personeli bulundurmayan 3 işletmeye 237 bin 672 TL ceza kesildi.

Rafında veya deposunda son tüketim tarihi geçmiş ya da bozulmuş gıda maddesi tespit edilen 8 işletmeye 210 bin 880 TL fatura çıkarılırken, ürünlerin geriye dönük izlenebilirlik kurallarını yerine getirmeyen 2 işletmeye de 105 bin 602 TL yaptırım uygulandı.

Son olarak, resmi makamlara kaydı bulunmadan faaliyet gösteren 1 işletmeye ise 26 bin 360 TL para cezası yazıldı. (ANKA)