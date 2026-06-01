Gezi'de katledilmişti: Ethem Sarısülük anmasına polis müdahalesi

Ankara'da Gezi Direnişi sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, vurulduğu yer olan Güvenpark'ta düzenlenmek istenen anma programına polis müdahale etti. Yaşanan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

GÜVENPARK GİRİŞLERİNE BARİKAT KURULDU

Yurttaşlar, "Vurulduğu saatte, vurulduğu yerdeyiz" çağrısıyla Sarısülük'ün hayatını kaybettiği Güvenpark'ta toplanmak üzere harekete geçti. Ancak polis ekipleri parkın çevresini barikatlarla kapatarak, cadde ve sokaklardan bölgeye yürümek isteyen yurttaşların geçişine izin vermedi.

Parka yaklaşmak isteyen gruba biber gazıyla müdahale edilirken, güvenlik çemberinin içerisine yalnızca Sarısülük’ün aile üyelerinin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişinin girişine müsaade edildi.

SOL PARTİ GENEL MERKEZİ'NE ABLUKA

Anmaya katılmak amacıyla SOL Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen partililer, binadan çıkış yaptıkları sırada polis tarafından ablukaya alındı. Toplanan gruba biber gazı ile müdahale edilirken, polisin binanın içerisine de gaz sıktığı kaydedildi.

Müdahale sırasında, aralarında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Polis müdahalesinin devam etmesiyle birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar, bölgeye getirilen bir otobüsle emniyet müdürlüğüne sevk edildi. Parti binası önündeki polis ablukası gözaltı işlemlerinin ardından da sürdü.