Gezi kabusa döndü! İsviçreli turist karavanda ölü bulundu

Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan bir karavanda İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor’un (47) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ailesiyle İsviçre’den Şanlıurfa’ya gezmeye gelen Alexander Johannes Moor, karavanlarını alışveriş merkezinin otoparkına park etti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Yakınları kente gezmeye giden Moor, karavanda kaldı. Akşam karavana dönen İsviçreli aile, Moor'u içeride hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Moor'un öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moor'un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Moor'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.



Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, karavanda da detaylı araştırma yapıldı. İlk incelemelerde olayın şüpheli bir yönüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)