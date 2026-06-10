Gezerken buldu, yavrular hayata tutundu: 7 minik kurt özel bakıma alındı

Elazığ kırsalında gezinti yapan bir vatandaş, anneleri ölmüş ve açlıktan bitkin düşmüş 7 kurt yavrusu buldu. Durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildiren vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, yavruları önce Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ilk kontrolden geçirdi.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Diyarbakır'da kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilen yavrular, uzman ekiplerin gözetimine alındı.

YETERSİZ BESLENME TESPİT EDİLDİ

Merkezde DÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elgin Orçum Uzunlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü'nden veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın yavruları muayene etti.

Kalp frekansı, solunum sayısı ve dışkı rengi dahil kapsamlı klinik değerlendirme yapan ekip, yavruların yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğünü belirledi. Süt ve özel gıdalarla beslenen yavrulara aşı ve vitamin takviyesi de uygulandı.

6 AY SONRA DOĞAYA DÖNECEKLER

Uzunlu, yavruların yaklaşık 1 ila 1,5 aylık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"Sağlıklı olan 7 yavrumuzun, 6 aylık olup doğaya salınma zamanı gelene kadar merkezimizde bakımlarını üstlendik." diyen Uzunlu, katı gıdaya geçene kadar yavruların sütle besleneceğini belirtti.

Rehabilitasyon sürecinde DÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinin de yavruların anatomisini yakından öğreneceğini aktaran Uzunlu, insan temasının kasıtlı olarak sınırlı tutulduğunu vurguladı.

"Onlara çok dokunmadan, insanla temaslarını kısa tutarak sınırlı sayıda personelle müdahale ediyoruz." diyen Uzunlu, merkezin Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 7 ilden getirilen yaralı yaban hayvanlarına 7 gün 24 saat hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Merkezde şu an 7 kurt yavrusunun yanı sıra 15'i aşkın leylek ile 20 civarında şahin ve atmaca da bakım görüyor.

"YAVRU GÖRÜNCE HEMEN DOKUNMAYIN"

Uzunlu, yavrulama mevsiminde doğada yavru hayvan bulan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Anne kurt yavruları sütten kesmek için yem aramaya gittiğinde yavrularının yanından bir ila iki gün uzaklaşabildiğini hatırlatan Uzunlu, bu durumun yavrunun annesiz kaldığı anlamına gelmediğini belirtti.

"Bir yaban hayvanına, öksüz kaldığından emin olmadan dokunmamalarını tavsiye ediyoruz. Birkaç gün gözlem altında tutup annesinin gelmeyeceğinden emin olduktan sonra, yine dokunmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etmek çok önemli." diye konuştu.

(AA)