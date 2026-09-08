Geri giderken çarptı, hırsını trafik tabelasından çıkardı
Tekirdağ Kapaklı'da geri manevra yaparken "Dur" tabelasına çarpan sürücü, hırsını tabeladan çıkardı. Direği elleriyle sökmeye çalışan sürücü, çevredekilerin tepkisi üzerine arabasına binip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde meydana geldi. Caddede geri manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan "Dur" tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından öfkeli bir şekilde aracından inen sürücü, önce otomobilinde oluşan hasarı inceledi. Ardından çarptığı tabelayı iki eliyle tutup sağa sola sallayarak yerinden sökmeye çalıştı.
TEPKİ GELİNCE BİNİP UZAKLAŞTI
Yol ortasında tabelayı kökünden sökmek için güç uygulayan sürücüyü gören çevredekiler duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uyarısı üzerine tabelayı sökemeyeceğini anlayan sürücü, çabasından vazgeçerek yeniden otomobiline bindi ve hızla caddeden ayrıldı.
Sürücünün kendi hatasıyla çarptığı tabelayı sökmeye çalıştığı o anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.