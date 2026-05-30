Gerede Çayı’nda 10 yıllık kirlilik isyanı: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle 10 yıldır ciddi bir kirlilik yaşandığını dile getirdi.

CEZALARA RAĞMEN KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Fabrikalara kimyasal atıklar nedeniyle defalarca ceza kesilmesine rağmen kirliliğin önüne geçilemediğini ifade eden bölge halkı, Bolu Çayı ile birleşip Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki bu durumun yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.

BALIK VE HAYVAN ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Kirliliğin Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde etkili olduğu, çayda balık ve hayvan ölümlerinin arttığı belirtildi.

KÖYLÜLER BİR ARAYA GELDİ

Gerede Çayı’nın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, seslerini duyurabilmek amacıyla Çağış köyünde bir araya gelerek kirliliğe dikkat çekti. Ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla yetkililerden acil çözüm talep eden bölge halkı, çevre kirliliğine tepki gösterdi.

"BU SUYU İÇERDİK"

Çocukluğunda çayın temiz olduğunu belirten, Örencik köyünden 67 yaşındaki Nazif Aktaş yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

Annem çamaşır yıkamaya gelirdi. Biz bu suyu içerdik, ekinlerimizi bu suyla sulardık. Şimdi balığı bırakın, kurbağa bile yaşamıyor. Hayvanlarımız ölüyor, tarım ölüyor, bizleri öldürüyor. Sabah ezanına kalkıyorum, kokudan duramıyorum. Köyde durma şansımız yok, bu koku bizi mahvediyor.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kirlilik nedeniyle bölgede sağlık sorunlarının baş gösterdiğini ifade eden Örencik köyünden Meryem Dayı ise şu ifadeleri kullandı: