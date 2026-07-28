Gençlere taş çıkarttı! 77 yaşındaki gurbetçi teyze gökyüzünde böyle süzüldü

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Türkan Aktaş, kızı ve damadıyla birlikte tatil için memleketi Kayseri'ye geldi. 77 yaşındaki Aktaş, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda hayatında ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

GÖKYÜZÜNDEKİ EĞLENCELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Profesyonel yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak eşliğinde havalanan Aktaş'ın o anları, pilotun aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gökyüzünde oldukça keyifli olduğu gözlenen yaşlı kadın, zaman zaman heyecanını gizleyemedi. Havadayken kendi kendini telkin etmeye çalışan Aktaş, "İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi? Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok" diyerek de kendini sakinleştirmeye çalıştı.

Türkan Aktaş'ın yamaç paraşütü keyfi, yaklaşık yarım saat sürdü. 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın havadaki yolculuğu, Harman Mahallesi'nde yer alan Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na güvenli bir şekilde iniş yapılmasıyla tamamlandı. (DHA)