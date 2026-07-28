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Halk TV Türkiye Gençlere taş çıkarttı! 77 yaşındaki gurbetçi teyze gökyüzünde böyle süzüldü

Gençlere taş çıkarttı! 77 yaşındaki gurbetçi teyze gökyüzünde böyle süzüldü

Kayseri'ye Hollanda'dan gelen 77 yaşındaki gurbetçi Türkan Aktaş, Ali Dağı'nda ilk kez yamaç paraşütü heyecanı yaşadı. Gökyüzünde keyifli anlar geçiren Aktaş'ın "Korkacak bir şey yok" diyerek kendisini telkin ettiği o anlar kameraya yansıdı.

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Hollanda'da yaşayan gurbetçi Türkan Aktaş, kızı ve damadıyla birlikte tatil için memleketi Kayseri'ye geldi. 77 yaşındaki Aktaş, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda hayatında ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Gençlere taş çıkarttı! 77 yaşındaki gurbetçi teyze gökyüzünde böyle süzüldü - Resim : 1

GÖKYÜZÜNDEKİ EĞLENCELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Profesyonel yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak eşliğinde havalanan Aktaş'ın o anları, pilotun aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gökyüzünde oldukça keyifli olduğu gözlenen yaşlı kadın, zaman zaman heyecanını gizleyemedi. Havadayken kendi kendini telkin etmeye çalışan Aktaş, "İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi? Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok" diyerek de kendini sakinleştirmeye çalıştı.

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Türkan Aktaş'ın yamaç paraşütü keyfi, yaklaşık yarım saat sürdü. 77 yaşındaki Türkan Aktaş'ın havadaki yolculuğu, Harman Mahallesi'nde yer alan Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na güvenli bir şekilde iniş yapılmasıyla tamamlandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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