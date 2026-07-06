Gençler iş mi beğenmiyor, ilanlar mı sahte? Perde arkasında yaşananları yazdı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın 309 yanıtsız başvurusu sonrası girişimci Kaan Alper, sahte ilanların perde arkasını anlattı. Son dönemde iş arayanların en büyük şikayeti, yüzlerce başvuruya rağmen olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş alamamak. Girişimci Kaan Alper'in paylaştığı "Açık İstihbarat" niteliğindeki bilgiler, bu durumun bir tesadüf olmadığını ortaya koyarken, piyasada dönen "tezgahı" deşifre etti.

Yazılımcı Kaan Alper, bu sonucu “Gençler iş beğenmiyor değil... İlanlar sahte... Hayalet/Zombi ilan uygulaması şu anda istisnasız her sektörde yüzde 90'lara çıkmış vaziyette" diyerek yorumladı.

Alper'e göre, şu anda piyasada görülen her 1000 ilandan 900 ila 950'si tamamen hayalet ilanlardan oluşuyor. Alper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayalet / Zombi ilan nedir?" başlığıyla perde arkasında yaşananları tek tek anlattı.

GENÇLER İŞ Mİ BEĞENMİYOR, İLANLAR MI SAHTE?

Hayalet / Zombi ilan, gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde profesyonelce hazırlanıp kariyer sitelerinde veya sosyal medyada dolaşıma sokulan, ancak gerçek bir istihdam amacı taşımayan ilan türleridir. Özellikle işsizliğin ve personel sirkülasyonunun yüksek olduğu dönemlerde, bu sahte ilanlar bazı amaçlara hizmet ediyor.

Alper, paylaşımında şunları ifade etti:

1 - Bilgileriniz satılır arkadaşlar... Kumar / bahis sitelerine ve dolandırıcılara... Herhangi bir işe başvurduktan kısa süre sonra alakasız sitelerden mesajlar mı gelmeye başladı... Sebebini artık biliyorsunuz...

2 - Mevcut kurum kendini büyük göstermek için kullanır. İşlerinin çok iyi gittiği algısı piyasaya veya yatırımcılara yansıtılmaya çalışılır... Hatta sadece yatırımcıların gözünü boyamak için asla işe alım yapmayacakları pozisyonlar için numaradan adaylarla görüşme bile yaparlar... Yatırımcılar genelde şirkette takılıyorsa bu model tercih edilir... Herşey planın yani yatırımcıdan para alana kadar olan sürecin parçasıdır...

3 - Şirketteki mevcut personele korku yaymak için yapılır... Özellikle zam dönemlerinde ilanların adedi ve şiddeti arttırılır... Kısacası, işler iyi gitmiyor... Ben en fazla bu kadar veriyorum. İşine gelmiyorsa güle güle zaten sırada bekleyen dünya insan var denir...

4 - Rotasyonu yüksek firmalarda cv toplamak için yapılır... Genelde 3 ay deneme süresi denir. Asla para ödenmez... Tezgah yeteri kadar afişe olunduğunda mekan ve isim değiştirilir devam edilir... Zaten mevcut kurumlar "eşşek" diye tabir edilen vasıfsız çobanlar üzerine kurulmuş şirketlerdir... Bütün operasyon tezgahtır. Sadece yapılan iş gerçektir. Çok telefon numarası değiştirirler... Böylelerini sürekli afişe etmeniz önemlidir...

5 - CV havuzu yaparlar... 3 yıl sonra başvurduğuz bir yer ile ilgili sizi aramalarının temel sebebidir... Ayrıca mevcut havuzu pazarlama amaçlı da kullanırlar...

6 - İşe alınacak kişi zaten çoktan belirlenmiştir. Ancak kurum çok büyük olduğu için iş ilanı üzerinden alınması gerekmektedir. Tamamen planlı ilan açılır. Hızlıca ilgili personel istihdam edilir...

Alper, şu anda piyasada görülen her 1000 ilandan 900 ile 950 arası tamamen hayalet / zombi ilanı olduğunu da belirtti.

"İŞ İLANLARINA "E-DEVLET DOĞRULAMASI" GELMELİ"

İş ilanlarına e-devlet doğrulaması getirilmesi gerektiğini vurgulayan Alper, "İlanı hangi firmanın ve o firmanın belirlediği veri kayıt sorumlusunun kim olduğu belli olsun. 1 takvim yılı içinde çıkan ilanlardan rotasyon ve istihdam oranlarını takip ederek kimin gerçek ilan çıktığını, kimin cv havuzu yaptığını, kimin bilgileri sattığını rahatlıkla yakalarsınız..." ifadelerini kullandı.

309 BAŞVURUYA 0 GERİ DÖNÜŞ

Alper bu paylaşımı sosyal medyada Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın açıkladığı araştırmaya karşılık yaptı. Özkara, 2 özgeçmiş hazırlayarak yüzlerce ilana başvurduğunu ancak 0 geri dönüş aldığını belirterek, “Gençler iş beğenmiyor mu?” diye yazdı.

1. Aday: Marmara Makine Mühendisliği mezunu, 2 kere yaz stajı, B1 İngilizce, bilgisayar programları sertifikaları

2. Aday: Ankara İşletme mezunu, 2 kere yaz stajı, B1 İngilizce, bilgisayar programları sertifikaları 3 aylık araştırma süresinde 1. Aday için 162, 2. Aday için 147 ayrı iş ilanına başvuru yapıldı. Toplam 309 başvurudan geri dönüş sayısı ise 0 (sıfır) olarak gerçekleşti.

Alper'in paylaşımına göre sahte ilanlardan bazıları şöyle: