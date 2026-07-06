Gençler iş beğenmiyor mu? Mükemmel özgeçmişle deney yapıp sıfır çekti

Türkiye'de üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısındaki artış, iş gücü piyasasında yaşanan yoğun rekabet ve son dönemde yaygınlaşan yapay zeka destekli işe alım süreçleri, kariyer yolculuğunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı deney, kamuoyunda sıkça dile getirilen "Gençler iş beğenmiyor" söylemine farklı bir bakış açısı getirdi.

MÜKEMMEL ÖZGEÇMİŞLE DENEY YAPIP SIFIR ÇEKTİ

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2 özgeçmiş hazırlayarak yüzlerce ilana başvurdu.

Hazırlanan iki örnek CV ile üç ay boyunca 309 iş başvurusu yapıldı ancak tek bir olumlu geri dönüş bile alınamadı.

1. Aday: Marmara Makine Mühendisliği mezunu, 2 kere yaz stajı, B1 İngilizce, bilgisayar programları sertifikaları

2. Aday: Ankara İşletme mezunu, 2 kere yaz stajı, B1 İngilizce, bilgisayar programları sertifikaları