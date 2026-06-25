Genç muhabir yayından kaldırılan haberi gerekçe gösterilerek tutuklandı

Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, geçtiğimiz günlerde evrensel.com'da yayımlanan ancak ardından yayından kaldırılan bir haberi gerekçe gösterilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİ İSTEĞİYLE İFADE VERMEYE GİTTİ

Evrensel'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde haber merkezine haber taslağı olarak iletilen ancak sehven evrensel.net haber sitesine girilen ve fark edildikten hemen sonra kaldırılan, YKS sorularının çalındığı iddiasının yer aldığı bir haber nedeniyle Doğa Baskan, Ankara’da avukatlarıyla beraber Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılığına ifade verdi.

GENÇ MUHABİR YAYINDAN KALDIRILAN HABERİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANDI

Savunmasında 1 yıldır gazetecilik yaptığını, soruşturmayı öğrenir öğrenmez ifade vermeye geldiğini söyleyen 22 yaşındaki muhabir, savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hâkimi, mahkemede ifadesini tekrarlayan Doğa Başkan'ın kaçma şüphesi olduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.