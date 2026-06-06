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Genç kadını döverek öldürmüştü: Cani erkek yakalandı

Gümüşhane'de 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i odunla öldürüp kaçan Halis Pekin, olaydan 4 gün sonra yakalandı.

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Genç kadını döverek öldürmüştü: Cani erkek yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldürdükten sonra kaçan Halis Pekin, saklandığı depoda 4 gün sonra yakalandı.

1,5 YILLIK EŞİNİ ODUNLA ÖLDÜRDÜ

Geçtiğimiz salı günü Merkez Mahallesi'nde odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 27 yaşındaki Halis Pekin, eline aldığı odunla 26 yaşındaki kadının başına vurdu. Başına aldığı darbeyle genç kadın yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kamyonetle kaçtı.

Genç kadını döverek öldürmüştü: Cani erkek yakalandı - Resim : 1

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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CANİ KOCA SAKLANDIĞI DEPODA YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş hâlde buldu.

Ekipler, firari şüpheliyi Torul’da saklandığı depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gümüşhane
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