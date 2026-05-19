Genç kadın samuray kılıcıyla sokakta dehşet saçtı

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 Sokak'ta meydana geldi. Yerel bir haber sitesinin haberine göre, alkollü olduğu belirtilen kadın, elindeki kılıçla zaman zaman çevreye savururken kendisine de zarar verdi.

ELİNDE KILIÇLA SOKAKTA DOLAŞTI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Manşet Aydın'ın haberine göre kadının elindeki kılıçla dolaşması çevrede korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

POLİS UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Polis ekipleri, kadını sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı. Ekiplere zaman zaman zorluk çıkardığı belirtilen kadın, müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.