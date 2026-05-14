Gelin mi, şehit mi, evliya mı? İnegöl'deki gizemli mezar için bakanlığa başvuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan gizemli bir mezar, sosyal medyada paylaşılan videoların ardından yeniden Türkiye’nin konuşulan konuları arasına girdi.

480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi'nin tam merkezinde, yol kenarında yer alan ve kime ait olduğu bilinmeyen bu kabir, hem mahalle sakinlerini ikiye böldü hem de farklı hikayeleriyle merak uyandırdı. Bunun üzerine mahalle muhtarı mezarın kime ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaptı.

İnegöl Belediyesi kayıtlarında varlığı doğrulanan ancak içindeki şahsın kimliğine dair resmi bir bilgi bulunmayan mezarın yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN 3 BÜYÜK RİVAYET

Halk arasında "Gelin Mezarı" olarak anılan bu yerle ilgili mahallede üç farklı inanış hakim:

Aşk Hikayesi: Sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü söyleniyor.

Kurtuluş Savaşı Şehidi: En güçlü ihtimallerden biri olarak görülen bu rivayete göre ise savaş sırasında köy sınırında şehit düşen bir askerin, düşman baskını nedeniyle aceleyle bulunduğu noktaya defnedildiği söyleniyor.

Evliya İnanışı: Mahallenin yaşlıları, eski dönemlerde kandil gecelerinde mezar başında mum yakılıp dualar edildiğini, burada manevi bir zatın yattığına inandıklarını belirtiyor.

Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, gizemli kabrin tarihsel ve bilimsel açıdan incelenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe verdi.

"SONUÇTA BURADA YATAN BİRİ VAR"

Mezarın bir kadına mı, bir askere mi yoksa evliyaya mı ait olduğunun netleşmesini istediklerini belirten Dumanlar, şu açıklamada bulundu:

Kurtuluş Savaşı baz alınırsa 110-120 yıllık bir geçmişi var, evliya olarak alınırsa 300-400 yıllık olabilir, gelin olarak bakılırsa 100-200 yıllık olur. Çünkü bizim köyümüzün tarihi kayıtlarına göre, İshak Paşamızın vakıf köyü olarak geçmekte. Özellikle gelin olayıyla alakalı ulusal basından, gerekse şehir dışından gelen misafirlerden görenler uğruyor. Soruyorlar ama bizde net bir bilgiye hakim olamadığımız için rivayetler üzerinden bir şeyler anlatıyoruz. Burası gizemli bir mezar. Dualarımızı ediyoruz, sonuçta burada yatan biri var. Bayan mı, erkek mi, asker mi; bilemiyoruz. Biz bakımını yapıyoruz

Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı rivayetin olduğunu belirterek, şu ifadeleri de kullandı:

Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. Ve o genç kızın, ‘Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim’ dediği söyleniliyor. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan hatırlıyorum. Ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp, dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise burada yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Köyümüz, o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yer de son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor, daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyor. Cenaze namazı kılınıyor ya da kılınmıyor. Kendileri de dağa çekiliyorlar, baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yüksek ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Biz de köy muhtarlığı olarak, burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmi yollarla araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dikekçe verdim

