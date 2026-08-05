Geçmişi tarih öncesine dayanıyor: UNESCO listesine giren 81'inci kültür varlığımız oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, prehistorik dönemden Osmanlı'ya uzanan katmanlı yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Türkiye'den listeye giren kültür varlığı sayısı böylece 81'e yükseldi.

26 yıldır kesintisiz süren kazıları yöneten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay, höyüğü "Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz'den Karadeniz'e Kale ve Surlu Yerleşimler" dosyasıyla 22 Temmuz'da listeye aday gösterdi. Başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO'ya sunuldu ve kabul edildi.

PREHİSTORİK DÖNEMDEN BİZANS'A KATMANLI TARİH

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde yer alan höyükte 12. yüzyıla tarihlenen bir Bizans kilisesi ile 5. yüzyıldan kalma, Hıristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir ayazma bulunuyor.

Kazı yarmaları sırasında insan iskeletleri de ortaya çıkarıldı. Höyüğün en eski katmanları tarih öncesi döneme kadar uzanıyor.

HİTİT HEYKELLERİ VE BOYALI ÇANAK ÇÖMLEKLER

Yıllara yayılan kazılarda boyalı çanak çömlekler, taş baltalar, topraktan kaplar ve Hitit dönemine ait heykeller gün yüzüne çıktı.

Deniz kıyısına kadar uzanan höyük, kapsadığı geniş yerleşim alanıyla bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

"YURT DIŞINDAN SPONSOR BULMAK KOLAYLAŞACAK"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bölgenin listeye alınması için 22 Temmuz'da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz" dedi.

Çağaptay, geçici listede yer almanın höyüğün ve çevresinin daha etkin korunması anlamına geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kadıkalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi, Kuşadası'nın marka değerini artırıp, kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacak."

(DHA)