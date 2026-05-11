Geçen yıl koyunlar otluyordu: 1500 dönüm arazi sular altında

Sivas'ın Hafik ilçesinde doğanın uyanışı, tarım arazilerini adeta bir gölete dönüştürdü. Karların erimesi ve sağanak yağışların etkisiyle Koru mevkisindeki devasa alan sular altında kaldı.

TARIM ARAZİSİ GÖLE DÖNDÜ

Hafik ilçesinde kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, havaların ısınmasıyla birlikte yerini hızlı bir erime sürecine bıraktı. Eriyen kar sularına şiddetli yağmurlar da eklenince, ilçenin Koru mevkisinde bulunan tarım arazileri tamamen suyla doldu.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ve yer yer 2 metre derinliğe ulaşan arazi, güzergahta seyahat edenlere de güzel görüntü sunuyor.

GEÇEN YIL KOYUNLAR OTLUYORDU

Geçtiğimiz yıllarda koyun ve kuzuların otladığı, çiftçilerin tarım yaptığı bu araziler, şimdilerde rengarenk göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Suların yükselmesiyle birlikte bölgeye turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakarmeke gibi kuş türleri akın etti.

Bir zamanlar traktörlerin sürdüğü topraklar, şimdilerde göç yolundaki kuşların dinlenme noktası haline geldi.

Doğanın bu ani değişimi, bölgedeki ekosistemin ne kadar hızlı bir şekilde dönüşebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. (AA)