Geçen yıl elde kalınca üretimi kestiler: Kilosu 3,5 liraya kadar düşünce çiftçi isyan etti

Türkiye'nin salçalık domates üssü Manisa Saruhanlı'da ekim alanı bir yılda 50 bin dekardan 15 bin dekara geriledi. Geçen yıl ürünü elde kalan çiftçi bu yıl tarladan çekilirken domatrsin kilogram fiyatı 3,5 ile 5 lira arasında seyrediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde salçalık domates hasadı sabahın erken saatlerinde başladı. İşçilerin topladığı domatesler kasalanarak kamyonlara yüklendi, ürünler salça fabrikaları ile iç ve dış piyasaya sevk edilmeye başlandı.

EKİM ALANI BİR YILDA 35 BİN DEKAR AZALDI

Geçen yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılan Saruhanlı'da bu yıl ekim alanı 15 bin dekara düştü. Üretimin yaklaşık 10 bin dekarı salçalık, kalan bölümü ise kurutmalık domates olarak değerlendiriliyor.

Çiftçilerin tarladan çekilmesinin nedeni ise geçen yılın acı bilançosu oldu. Geçtiğimiz sezonda birçok üreticinin domatesi elde kaldı, yükselen girdi maliyetleri karşısında fiyatlar üreticiyi karşılamadı.

"ÜRETİCİNİN PARA KAZANMASI OLDUKÇA ZOR"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bu yıl yaklaşık 150 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Okur fiyatların geçen yılın da gerisinde kaldığına dikkat çekerek "Şu anda kilogram fiyatı 3,5 ile 5 lira arasında değişiyor. Bu şartlarda üreticinin para kazanması oldukça zor görünüyor" dedi.

"GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK, FİYATLAR MEMNUN ETMİYOR"

Kemiklidere Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ahmet Akdeniz de ekim alanlarının ciddi şekilde azaldığını doğruladı.

Akdeniz "Geçen yıl birçok üreticinin domatesi elinde kaldı. Bu nedenle çiftçi bu yıl daha az ekim yaptı. Girdi maliyetleri çok yüksek, fiyatlar ise üreticiyi memnun etmiyor" diye konuştu.

(DHA)