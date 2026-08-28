Geçen yıl 60 liraydı, bu yıl 30 liraya düştü: Çiftçi feryat etti

Samsun'un Bafra Ovası'nda kapya biber ekim alanı bu yıl yüzde 10 genişledi ancak aşırı yağış ve hastalıklar nedeniyle üretim yüzde 30 düştü. Geçen yıl kilogramı 55-60 liradan satılan biberin fiyatı 30-40 lira bandına geriledi.

Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından Bafra Ovası'nda kapya biber üreticileri bu sezon ağır bir reçeteyle karşı karşıya kaldı. Ekim alanı genişlemesine rağmen aşırı yağışların tetiklediği hastalıklar tarlalarda ciddi verim kaybına yol açtı.

EKİM GENİŞLEDİ, HASAT ERİDİ

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl 30 bin dönümü aşan kapya biber ekim alanının bu sezon yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirtti. Tosuner, havaların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte yağışların biberde hastalık patlamasına neden olduğunu vurguladı.

Tosuner, "Kapya biber ekim alanı yüzde 10 artmasına rağmen aşırı yağışlar sonrası hastalıklar nedeniyle ürün miktarı yüzde 30 azaldı. Geçen yıl 55-60 lira bandında satılan biberin fiyatı 30-40 liraya geriledi" dedi.

FİYAT DÜŞTÜ, MALİYET ARTTI

Tarlalardaki çürüme ve kalite kaybının yüzde 30-35 seviyesine ulaştığını aktaran Tosuner, üreticinin artan girdi maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini söyledi. Ovada yetiştirilen kapya biberin yalnızca iç piyasaya değil yurt dışına da ihraç edildiğini hatırlatan Tosuner, fiyatlardaki gerilemenin üreticiyi doğrudan mağdur ettiğini ifade etti.

Tosuner, Bafra Ovası'nın kara toprak yapısının biberde kalite ve verimi artırdığını, tek bir kapya biberin 500 grama kadar ulaşabildiğini aktardı. Hasadın ağustos sonu itibarıyla başladığını ve yaklaşık bir ay sürdüğünü belirtti.

14 YAŞINDA OKUL HARÇLIĞI İÇİN TARLADA

Yakakent ilçesinden ailesiyle birlikte Bafra'ya gelen 14 yaşındaki Reyhan Yılmaz, okul harçlığını çıkarmak için kapya biber tarlalarında çalışıyor. Sabah saat 04.00'te uyanan Yılmaz, mesaisine 08.00'de başlayıp 18.00'de bitiyor.

Günlük bin 700 lira yevmiye alan Yılmaz, "Okul harçlığı için geliyoruz. Akşam işten çıktıktan sonra yatsı ezanında evde oluyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Dün 9 kişiydik, 400 çuval topladık" diye konuştu.

(DHA)