Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Gece Müzeciliği uygulaması bugün yeni sezonuna girdi. Nemrut'tan Efes'e 20 nokta 1 Ekim'e kadar açık olacak; Müzekart sahipleri saat 19.00'dan itibaren 200 lira ek ücretle ziyaret yapabiliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024'te başlattığı Gece Müzeciliği uygulaması bugün itibarıyla yeni sezonuna girdi. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulama, bu yıl Nemrut'tan Efes'e 20 müze ve ören yerinde 1 Ekim'e kadar sürecek.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

2025'TE 1 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞILDI

İlk olarak 2024 yılında Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde başlatılan uygulama, o yıl 395 bin 212 ziyaretçi çekmişti.

77 yıldır kazılıyor, binlerce yıllık cadde ilk kez gün yüzüne çıktı77 yıldır kazılıyor, binlerce yıllık cadde ilk kez gün yüzüne çıktı

Geçen yıl kapsam genişletildi ve uygulamaya Nemrut, Galata Kulesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Derinkuyu ile Kaymaklı Yeraltı Şehirleri gibi noktalar da eklendi. Yoğun taleple birlikte ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık - Resim : 4

Efes ve Side'de uygulama talep nedeniyle 2 Kasım 2025'e kadar uzatılırken Galata Kulesi'nde gece ziyareti yıl boyunca sürdürüldü.

BU YIL 11 MÜZE, 9 ÖREN YERİ LİSTEDE

Yeni sezonda uygulama 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 11 müze ve 9 ören yerinde geçerli olacak. T.C. kimlik numarasına sahip Müzekart sahipleri, geçiş haklarına ek 200 lira ücret ödeyerek saat 19.00'dan itibaren ziyaret yapabilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ücretsiz olarak açık olacak.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık - Resim : 5

Gece Müzesi uygulamasına dahil edilen 20 nokta ise şu şekilde:

  1. Nemrut Ören Yeri
  2. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  3. Alanya Müzesi
  4. Aspendos
  5. Patara
  6. Likya Uygarlıkları Müzesi
  7. Side
  8. Didim Apollon Tapınağı
  9. Ahlat Selçuklu Mezarlığı
  10. Hierapolis
  11. Zeugma Mozaik Müzesi
  12. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
  13. Galata Kulesi
  14. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
  15. Efes
  16. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
  17. Marmaris Müzesi
  18. Derinkuyu Yeraltı Şehri
  19. Şanlıurfa Müzesi
  20. Haleplibahçe Mozaik Müzesi

BAKAN ERSOY: UNUTULMAZ DENEYİM SUNACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni sezonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık - Resim : 6

"Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız."

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro