Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı: 1 Ekim'e kadar kapıları gece de açık

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024'te başlattığı Gece Müzeciliği uygulaması bugün itibarıyla yeni sezonuna girdi. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulama, bu yıl Nemrut'tan Efes'e 20 müze ve ören yerinde 1 Ekim'e kadar sürecek.

2025'TE 1 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞILDI

İlk olarak 2024 yılında Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde başlatılan uygulama, o yıl 395 bin 212 ziyaretçi çekmişti.

Geçen yıl kapsam genişletildi ve uygulamaya Nemrut, Galata Kulesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Derinkuyu ile Kaymaklı Yeraltı Şehirleri gibi noktalar da eklendi. Yoğun taleple birlikte ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı.

Efes ve Side'de uygulama talep nedeniyle 2 Kasım 2025'e kadar uzatılırken Galata Kulesi'nde gece ziyareti yıl boyunca sürdürüldü.

BU YIL 11 MÜZE, 9 ÖREN YERİ LİSTEDE

Yeni sezonda uygulama 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 11 müze ve 9 ören yerinde geçerli olacak. T.C. kimlik numarasına sahip Müzekart sahipleri, geçiş haklarına ek 200 lira ücret ödeyerek saat 19.00'dan itibaren ziyaret yapabilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ücretsiz olarak açık olacak.

Gece Müzesi uygulamasına dahil edilen 20 nokta ise şu şekilde:

Nemrut Ören Yeri Anadolu Medeniyetleri Müzesi Alanya Müzesi Aspendos Patara Likya Uygarlıkları Müzesi Side Didim Apollon Tapınağı Ahlat Selçuklu Mezarlığı Hierapolis Zeugma Mozaik Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri Galata Kulesi Türk ve İslam Eserleri Müzesi Efes Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Marmaris Müzesi Derinkuyu Yeraltı Şehri Şanlıurfa Müzesi Haleplibahçe Mozaik Müzesi

BAKAN ERSOY: UNUTULMAZ DENEYİM SUNACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni sezonu sosyal medya hesabından duyurdu.

"Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız."

(AA)