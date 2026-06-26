Gece yarısı çocuklardan akılalmaz soygun: Hem sigara çaldılar hem de 'çak' yapıp sevindiler!
Aydın'da gece yarısı bir marketi soyan iki çocuğun rahat tavırları ve sigara çalmaları dikkat çekti. Pahalı ürünleri bulunca "çak" yapan ve o anları kameraya yansıyan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gece yarısı bir marketin kapı kilidini kırarak içeri giren 2 çocuğun gerçekleştirdiği hırsızlıkta çocukların rahat tavırlarının yanı sıra sigara çalmaları da dikkat çekti.
İş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen olayda, şüphelilerin raflardaki pahalı ürünleri bulduklarında birbirleriyle "çak" yapması da kayıtlara yansıdı.
GECE YARISI MOTOSİKLETLE GELDİLER
Olay, saat 03.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancı Burnu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki çocuk, motosikletle Recep A.'ya ait marketin arka tarafına yanaştı. Arka kapının kilidini kırarak açan şüpheliler, daha sonra içeri girdi.
RAFLARI BOŞALTIP ÇANTAYA DOLDURDULAR
Market içerisine giren 2 çocuk, raflarda bulunan içecek, sigara ve çeşitli gıda ürünlerini yanlarında getirdikleri çantaya doldurmaya başladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin pahalı ürünleri fark ettikleri anlarda birbirleriyle "çak" yaparak sevinmeleri dikkat çekti. Çantayı çaldıkları malzemelerle dolduran şüpheliler, daha sonra dışarı çıkarak geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı.
POLİS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi Recep A., arka kapının açık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, markette incelemelerde bulundu ve güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)