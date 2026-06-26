Halk TV Türkiye Gece yarısı çocuklardan akılalmaz soygun: Hem sigara çaldılar hem de 'çak' yapıp sevindiler!

Gece yarısı çocuklardan akılalmaz soygun: Hem sigara çaldılar hem de 'çak' yapıp sevindiler! Aydın'da gece yarısı bir marketi soyan iki çocuğun rahat tavırları ve sigara çalmaları dikkat çekti. Pahalı ürünleri bulunca "çak" yapan ve o anları kameraya yansıyan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.