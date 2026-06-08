Gece yarısı alevleri görenler itfaiyeyi aradı: Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

GECE YARISI ALEVLERİ GÖRENLER İTFAİYEYE KOŞTU

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede park halinde bulunan bir otomobilden birdenbire alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tüm otomobili saran yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası tamamen söndürülen otomobil, çıkan alevler nedeniyle demir yığınına dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangının hangi nedenden dolayı çıktığının tespit edilebilmesi amacıyla ekipler tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. (DHA)