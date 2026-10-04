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Halk TV Türkiye Gece yarısı 9 katlı binada yangın: Alevlerin içinde mahsur kaldılar

Gece yarısı 9 katlı binada yangın: Alevlerin içinde mahsur kaldılar

Aydın'da dün gece 9 katlı binada yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına uykularında yakalanan apartman sakinleri binada mahsur kaldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı yoğun duman kapladı. Yangın sırasında apartmanda bulunan bazı sakinler mahsur kaldı.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 9 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı 9 katlı binada yangın: Alevlerin içinde mahsur kaldılar - Resim : 1

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan 5 kişi sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Dumandan etkilenenlerden bazıları olay yerinde ve ambulanslarda kontrol edilirken, bazıları ise tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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