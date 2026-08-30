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Halk TV Türkiye Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi

Bursa’da gece uygulamasında durdurulan elektrikli bisiklet sürücüsünün 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye binlerce lira ceza kesildi.

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Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1,37 promil alkol tespit edilen elektrikli bisiklet sürücüsüne binlerce lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri dün gece Mesudiye Mahallesi’nde sürücülere yönelik alkol denetimi yaptı. Durdurulan elektrikli bisiklet sürücüsü Mesut D.’nin yapılan kontrolde 1,37 promil alkollü olduğu belirlendi.

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İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanması nedeniyle 50 bin lira, ehliyetini yanında taşımamasından dolayı da 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 52 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Mesut D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi - Resim : 3

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi - Resim : 4

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi - Resim : 5

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi - Resim : 6

Gece uygulamasında yakayı ele verdi! Binlerce lira ceza kesildi - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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