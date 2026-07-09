Gece mesaisindeki polislere çarptı! 2'si polis 4 yaralı!

Çorum'da gece saatlerinde Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde seyir halindeki A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda hızını alamayan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı.

SAVRULAN ARAÇ POLİS OTOSUNA ÇARPTI

İlk çarpışmanın ardından o esnada caddede bulunan bir polis otosuna çarparak ancak durabildi. Kazanın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada, aracı kullanan sürücü A.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan Y.B.T. ile polis otosunda görevli olan 2 polis memuru yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgil inceleme başlatıldı. (DHA)