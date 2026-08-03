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Halk TV Türkiye Gece kanepede uyumuştu: Sabah evinin salonunda kanlar içinde cesedi bulundu

Gece kanepede uyumuştu: Sabah evinin salonunda kanlar içinde cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hünkar Bozdağ, sabah kalktığında eşi Raif Bozdağ'ı salonun ortasında kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, sabah saat 09.30 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Çetiner Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah uyanan Hünkar Bozdağ, gece salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ’ı kontrol etmek için odaya girdi. Eşini yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde gören kadın, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, 50 yaşındaki Raif Bozdağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evdeki olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Raif Bozdağ’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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