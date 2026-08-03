Gebze'de 4 cana mezar olan binaya üç ayrı rapor yazıldı üçünde de sorumlu değişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği Aslan Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davanın dosyasına giren üçüncü bilirkişi raporunda, olayın metro tünelinden değil zayıf zemin koşullarından kaynaklandığı belirtilerek belediye görevlileri "asli kusurlu" gösterildi. İlk raporda metro inşaatı ve Ulaştırma Bakanlığı kusurlu bulunurken, üçüncü raporla birlikte soruşturmadaki rapor sayısı ve farklı değerlendirmeler üçe yükseldi.

BİNAYI TAHLİYE ETMEYEN MÜDÜR VE BAŞKAN YARDIMCISI "ASLİ KUSURLU" SAYILDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasına giren 16 Haziran 2026 tarihli 50 sayfalık üçüncü bilirkişi raporunda, olay yerinde taşıyıcı sistem elemanlarında çatlak, ayrılma, eğilme ve devrilme riski tespit edildiği kayda geçirildi. Yapının can güvenliği açısından riskli hâle geldiği vurgulanan raporda, teknik rapor beklenmeksizin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca binanın "derhal" tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Tahliyenin yapılmamasının ölümlerin "esas" sebebi olduğu belirtilen raporda; olay günü binaya giden iki teknik personel, Yapı Kontrol Müdürü ve bu birimden sorumlu belediye başkan yardımcısının ölümlerden "doğrudan" ve "asli" kusurlu oldukları değerlendirmesine yer verildi.

"METRO İNŞAATI İLE ÇÖKME ARASINDA BAĞLANTI TESPİT EDİLEMEDİ"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı raporda, binanın çökmesiyle altından geçen Darıca-Gebze Metro Hattı tünel inşaatı arasında bağlantı kurulamayacağı sonucuna varıldı. Metro tünelinin açılması sırasında göçük meydana gelmediği, tünelin kaya formasyonu içinde açılıp betonlandığı ve çalışmaların uzun süre önce tamamlandığı aktarıldı.

Bir karşı oyun yer aldığı 6 kişilik bilirkişi raporunda, temel sebebin "zeminin zayıflığına bağlı zemin hareketi" olduğu, ilk 13 metre derinlikte yeraltı suyunun etkisiyle zaman içinde oluşan boşluğun yıkımda etkili olduğu kaydedildi. Bölgedeki kaçak su kuyuları ile enkazda tespit edilen tulumba sisteminin hidrolik su birikimine işaret ettiği, metro tünelinin ise bu sürece doğrudan katkı sağladığına dair yeterli teknik kanıt bulunmadığı ifade edildi.

İLK İKİ RAPORDA NE DENMİŞTİ?

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, metro hattı tünelindeki kazıların yeraltı suyunu değiştirerek zemin kaybına yol açtığı, çökmenin bu nedenle gerçekleştiği sonucuna varılmıştı. Bu gerekçeyle metro inşaatının ana yüklenicisi birinci derecede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gebze Belediyesi yetkilileri ikinci derecede kusurlu bulunmuştu.

İkinci bilirkişi raporunda ise çökmenin temelinde zayıf zemin koşulları ile binadaki imalat kusurlarının yer aldığı değerlendirmesi yapılmıştı. Son raporla birlikte dosyaya üç farklı teknik görüş girmiş oldu.

4,5 AY ÖNCE CİMER'E İHBAR EDİLMİŞTİ

29 Ekim 2025'te çöken yedi katlı Arslan Apartmanı'nda Emine Bilir, Levent Bilir ile 12 ve 14 yaşındaki iki çocukları yaşamını yitirmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Çökmeden 4,5 ay önce, 26 Mayıs 2026'da binada oluşan çatlakların bitişik komşular tarafından CİMER aracılığıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirildiği, ancak süreçte binanın tahliye edilmediği öğrenildi.