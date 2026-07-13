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Gaziantep'te vahşet: Cezaevinden izinli çıktı eski eşini katledip intihar etti

Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, boşandığı Gülseren Doğu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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Gaziantep'te vahşet: Cezaevinden izinli çıktı eski eşini katledip intihar etti
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Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, boşandığı Gülseren Doğu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti. Atar, daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre; cezaevinden izinli olarak çıkan Eyüp Atar, 2 yıl önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Gülseren Doğu'nun evine geldi.

İkili arasında gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gaziantep'te vahşet: Cezaevinden izinli çıktı eski eşini katledip intihar etti - Resim : 1

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İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile Eyüp Atar, eline geçirdiği bıçakla Gülseren Doğu'yu vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

Gaziantep'te vahşet: Cezaevinden izinli çıktı eski eşini katledip intihar etti - Resim : 3

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Gülseren'den haber alamayan aile yakınları, bu sabah gittikleri evde cansız bedenlerle karşılaştı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cansız bedenler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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