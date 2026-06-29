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Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektar meşelik alan zarar gördü.

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Gaziantep’te orman yangını

Nurdağı Sakçagözü Mahallesi Beydilli mevkisindeki zeytin bahçesinde çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Kartal Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 belediye su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Jandarmanın çevrede önlem aldığı yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter ile hava desteği de sağandı.

20 HEKTAR MEŞELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Havadan ve karadan 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 20 hektar meşelik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman kontrol altına alınması zorlaşan yangın havadan ve karadan yürütülen koordineli müdahaleyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Orman Yangını
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