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Halk TV Türkiye Gaziantep'te facia! Çocuklarıyla pencereden düştüler: 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te facia! Çocuklarıyla pencereden düştüler: 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te Sakine Y. ile Murat Y. çifti, çocuklarıyla birlikte pencereden düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Sakine Y. hayatını kaybederken baba ile oğlunun tedavisi sürüyor.

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Gaziantep'te facia! Çocuklarıyla pencereden düştüler: 1 ölü 2 yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gizemli bir olay meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında Abdülhamithan Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Sakine Y. ve Murat Y. çiftinin, 6 yaşındaki oğulları L.Y. ile pencereden düştüğünü görenler durumu ekiplere bildirdi.

Gaziantep'te facia! Çocuklarıyla pencereden düştüler: 1 ölü 2 yaralı - Resim : 1

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sakine Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Murat Y. ile oğlu L.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te facia! Çocuklarıyla pencereden düştüler: 1 ölü 2 yaralı - Resim : 2

NASIL DÜŞTÜKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Ailenin pencereden nasıl düştüğünü araştıran polis ekipleri, olay anında çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ile K.Y.'nin (4) de evde bulunduğunu belirledi. İki çocuk tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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