Gaziantep'te evlat cinayeti: Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep, gece saatlerinde korkunç bir aile faciasına sahne oldu. Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Emin Ö., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı babası Mehmet Ö. (43) ile tartışmaya başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen kavga sırasında gözü dönen genç, evde bulunan pompalı tüfeği ateşledi. Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan baba Mehmet Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı.

MAHALLELİ SİLAH SESLERİNE KOŞTU

Silah seslerinin yankılanması üzerine mahalle sakinleri durumu hemen güvenlik ve sağlık güçlerine bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz babanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Babasını hayattan koparan 17 yaşındaki şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)