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Halk TV Türkiye Gaziantep'teki orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Gaziantep'teki orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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İslahiye-Kilis il sınırı arasındaki Körahmethöyüğü mevkisindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 30 personel ile 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Gaziantep'teki orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü - Resim : 1

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YANGINDA 4 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ORMAN YANGININDA İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

Orman yangınları, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda kısa sürede geniş alanlara yayılabiliyor. Yangın fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması ve konum bilgilerinin ekiplerle paylaşılması büyük önem taşıyor.

Yangın sırasında kişilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışmak yerine güvenli bölgeye geçmesi gerekiyor. Yetkililerin uyarıları ve tahliye talimatlarına uyulması, dumanın yoğun olduğu alanlardan uzak durulması önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Orman Yangını
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