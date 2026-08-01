Gaziantep merkezli dev uyuşturucu operasyonunda 416 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

548 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

28 temmuzda 548 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 450 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 416'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 temmuzda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün altı ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirtmişti. Bakan, operasyonun sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik olduğunu vurgulamıştı.

(AA)