Gazeteler kapanıyor gazeteciler için çember daralıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Süreli Yayın İstatistikleri, yazılı basında yaşanan daralmayı ve gazetecilik alanındaki istihdam kaybını gözler önüne serdi. Resmi ilan yayımlayan gazete sayısı yüzde 12,5 azalırken, gazetelerde çalışan sayısı bir yılda yüzde 13,9 oranında düştü. Dijital medyadaki sınırlı büyüme ise basın sektöründeki genel kan kaybını ve tiraj düşüşünü durduramadı.

GAZETELER KAPANDI, TİRAJLAR VE İSTİHDAM ERİDİ

TÜİK verilerine göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında yüzde 12,5 azalarak 659'a geriledi. Bu yayınların yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal) ve yüzde 0,8'ini bölgesel gazeteler oluşturdu.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı da 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801'e düştü. Toplam tirajın yüzde 81,9'unu yaygın (ulusal), yüzde 17,7'sini yerel ve yüzde 0,4'ünü bölgesel gazeteler kaydetti.

Yayın sayısındaki ve tirajdaki düşüş, doğrudan basın çalışanlarına yansıdı. Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı 2024 yılında 4 bin 315 iken, 2025 yılında yüzde 13,9 azalarak 3 bin 714'e geriledi.

Gazete çalışanlarının öğrenim durumuna göre dağılımında yüzde 37,8 ile lise ve dengi okul mezunları ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 34,9 ile lisans, yüzde 13,7 ile lise altı, yüzde 11,2 ile ön lisans ve yüzde 2,4 ile yüksek lisans veya doktora mezunları izledi. Kadro unvanlarına göre bakıldığında ise çalışanların yüzde 43,8'ini muhabirler, yüzde 26,7'sini sayfa sekreterleri, yüzde 20,3'ünü sorumlu müdürler, yüzde 7,1'ini yazarlar ve yüzde 2,1'ini haber müdürleri oluşturdu.

DİJİTAL MEDYADA İSTİHDAM VE TRAFİK RAKAMLARI

Yazılı basında gerileme sürerken, resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024 yılında 349 iken, 2025 yılında yüzde 2,3 artışla 357'ye yükseldi.

Bu sitelerin toplam tekil ziyaretçi sayısı 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 olarak gerçekleşti. Ziyaretçi trafiğinin yüzde 66,3'ü genel kategoride yer alan internet haber sitelerinden sağlandı. Toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 olurken, bu görüntülemelerin yüzde 74,2'si yine genel kategorideki haber sitelerinde gerçekleşti.

İnternet haber sitelerindeki istihdam ise gazetelerdeki kayba kıyasla daha sınırlı bir artış gösterdi. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan sayısı 2024 yılında 3 bin 404 iken, 2025 yılında yüzde 8,4 artarak 3 bin 690'a çıktı.

Dijital medyada çalışanların yüzde 57,7'sini lisans, yüzde 24,4'ünü lise ve dengi okul, yüzde 10,2'sini ön lisans, yüzde 4,8'ini lise altı ve yüzde 2,9'unu yüksek lisans veya doktora mezunları oluşturdu. Kadro dağılımında ise çalışanların yüzde 39,3'ü muhabir, yüzde 37'si internet editörü, yüzde 10,9'u sorumlu müdür, yüzde 9,3'ü yazar ve yüzde 3,5'i haber müdürü olarak görev yaptı.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE KADIN-ERKEK DENGESİ

TÜİK verileri, internet haber sitelerindeki kadro unvanı ve cinsiyet dağılımını da ortaya koydu. Buna göre sorumlu müdürlerin yüzde 67,2'sini erkekler, yüzde 32,8'ini kadınlar oluşturdu.

Haber müdürlerinde erkeklerin oranı yüzde 78,9, kadınların oranı yüzde 21,1 olurken; internet editörlerinde erkeklerin oranı yüzde 53,2, kadınların oranı yüzde 46,8 olarak kaydedildi. Muhabirlerin yüzde 57,4'ü erkek, yüzde 42,6'sı kadınlardan oluşurken, yazarlarda erkeklerin oranı yüzde 54,4, kadınların oranı ise yüzde 45,6 oldu.

YAYIN PERİYOTLARI VE DERGİ SAYILARINDAKİ SON DURUM

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında yüzde 0,8 azalarak 470'e geriledi. Bu dergilerin yüzde 46,8'i aylık, yüzde 15,1'i haftalık, yüzde 13,6'sı on beş günlük, yüzde 11,1'i iki aylık, yüzde 6,8'i günlük ve yüzde 6,6'sı üç aylık periyotlarla yayımlandı.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 57,4'ü günlük, yüzde 42,6'sı haftada iki ila altı gün arasında okurla buluştu. Toplam tirajın yüzde 98,9'unu günlük yayımlanan gazeteler elde ederken, haftada iki ila altı gün yayımlanan gazetelerin tirajdaki payı yüzde 1,1'de kaldı.

Öte yandan, resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı 2024 yılında 2 bin 40 iken, 2025 yılında yüzde 6,5 artarak 2 bin 173'e yükseldi. Bu yayınların yüzde 90,9'unu siyasi, haber ve güncel içerikli yayınlar oluştururken, yüzde 3,3'ü sektörel ve mesleki, yüzde 1,6'sı kültür, turizm ve tanıtım, yüzde 1,3'ü ekonomi, ticaret ve finans alanında yayın yaptı. Diğer içerik türlerinin payı ise yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.