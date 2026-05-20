Gazetecilerden adliye önünde Alican Uludağ'a destek: Gazetecilik suç değildir

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın yarın görülecek davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde toplandı. Deutsche Welle (DW) muhabiri Uludağ'ın serbest bırakılmasını isteyen meslektaşları, adliye önünde "Gazetecilik suç değildir" mesajını verdi.

Açıklamada, sanığın rızası dışında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapmaya zorlanmasının anayasal bir hak ihlali oluşturduğu vurgulandı.

"SAVUNMASINI YÜZ YÜZE YAPMALI"

Ankara Adliyesi önündeki açıklamada konuşan DW Türkçe muhabiri ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Kıvanç El, Alican Uludağ'ın duruşma için Ankara'ya getirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikli talebimiz Alican'ın duruşmaya kadar Ankara'ya getirilerek savunmasını yüz yüze yapması. Alican'ın talebi de bu yönde. Savunma yapmaktan kaçan birisi değil. Temel talebimiz hiçbir gazetecinin haber nedeniyle tutuklu yargılanmaması. Alican, İsmail, Merdan, 10'dan fazla gazeteci şu an cezaevinde. Hepsinin tahliye edilmesini ve savunmalarını yüz yüze yapmalarını istiyoruz. İsmail'in 5 Haziran'da duruşması var onun da derhal tahliyesini istiyoruz."

"HABER ENGELLENİRSE HALK SUSAR"

Eyleme katılan gazeteciler, tutuklu meslektaşları İsmail Arı, Merdan Yanardağ ve Pınar Gayıp'ın da serbest bırakılması talebini yineledi.

Duruşma öncesi yapılan protestoda, "Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz" ve "Alican çıkacak yine yazacak" sloganları atıldı. Meslektaşları, ellerinde "Haber engellenirse halk susar, Alican Uludağ'a özgürlük" ve "Basın hürdür, susturulamaz" yazılı dövizler taşıdı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN İKTİDARA ÇAĞRI

Gazeteci Alican Uludağ, 22 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında yarın Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde bir açıklama da Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. İktidara gazetecilere yönelik baskılara son verme çağrısı yapan Uluslararası Af Örgütü; Alican Uludağ'ın yalnızca gazetecilik faaliyeti yürütmesi nedeniyle yargılanamayacağını belirterek, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını ve hakkındaki dayanıksız suçlamaların düşürülmesini talep etti.