Gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu için adli kontrol istemi

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dört gündür gözaltında tutulan T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ile Odatv editörü Ceren Erdoğdu adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

4 GÜNDÜR GÖZALTINDALAR

Gözaltına alınmalarının ardından 6 Temmuz Pazartesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan gazeteciler, bugün saat 11:00'da savcılık ifadesi için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınan gazeteciler adli kontrol kararı ile mahkemeye sevk edildi.

AVUKATLARI İLE GÖRÜŞLERİ KISITLANMIŞTI

Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu ile beraber Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan, akademisyenler ve STK üyeleri de yer almış, gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşme hakları 24 saat süreyle kısıtlanmıştı.

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