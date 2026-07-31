Gazeteci Vedat Yenerer son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki gazeteci Vedat Yenerer, beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Yenerer, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yenerer için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çok sayıda gazeteci ve meslektaşı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yenerer'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık bir ay önce beyin tümörü teşhisi konulan Vedat Yenerer, tedavi sürecini İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürüyordu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yenerer, 61 yaşındaydı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Vedat Yenerer, gazeteciliğe üniversite yıllarında başladı. Meslek yaşamı boyunca Star TV, Kanal D ve Habertürk'te savaş muhabiri ve haber müdürü olarak görev yaptı. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında da yer aldı. (ANKA)