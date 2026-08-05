Gazeteci ve akademisyenlerin Öcalan'ı ziyaretine yeşil ışık! AKP'li Abdullah Güler açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte TBMM'de "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Çerçeve yasanın detaylarını paylaşan Güler, bilgilendirmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖCALAN'IN KOŞULLARI SORULDU

Toplantıda basın mensupları, hazırlanan kanun teklifinde özel bir statü verilmeyen Öcalan'ın İmralı'daki çalışma koşullarına dair sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Güler, İmralı'ya yapılacak ziyaretlerin ve koşulların çerçevesini çizdi.

"YASAL DÜZENLEMEYE DE STATÜYE DE İHTİYAÇ YOK"

Güler, Öcalan'a özel bir statü verilip verilmeyeceği ve ziyaretlerin nasıl gerçekleşeceği konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

"Yani bize sorarsanız, bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri ve bu konudaki açıklamalar, idari düzenlemeler çerçevesinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenlemeye de statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar."

"BİZ HAYALLE İŞ GÖRMÜYORUZ"

Hukukun maddi gerçekler üzerine kurulduğunu savunan Güler, sürecin devamına ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Bakın arkadaşlar, biz hayalle iş görmüyoruz. Hukuk, maddi gerçekler üzerine kurulur. İhtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler ve farklı durumlar elbette gündeme gelir. Biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz, bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. İhtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisi, yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir."