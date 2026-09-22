Gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz "gerekçesiz" reddedildi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna yapılan itiraz "gerekçesiz" olarak reddedildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ergenekon soruşturması kapsamında 2011 yılında Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanmıştı.

Günday'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

ERSÖZ: HER TÜRLÜ YASAL GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ

Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kararın ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaklaşık 16 yıl önce gerçekleşen olaylara ilişkin suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunduğunu belirtti.

Ersöz, Günday'a yöneltilen isnatların "tamamen gazetecilik faaliyetinden ibaret" olduğunu savunarak, söz konusu fiillerin 2011 yılında kanunda suç olarak düzenlenmediğini ve her hâlükârda zamanaşımına uğradığını belirtti.

Tutukluluğa yönelik itirazların "somut hiçbir gerekçe ortaya konulmaksızın" reddedildiğini ifade eden Ersöz, kararlara karşı yasal yollara başvurmaya devam edeceklerini belirtti.

Ersöz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Kararlara karşı her türlü yasal girişimde bulunmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru da bunlardan biri."

Ersöz ayrıca, dosyada Günday lehine çok sayıda delil bulunduğunu savunarak tutukluluğun devam etmesinin "hukuk güvenliği yönüyle de ciddi bir tehdit oluşturduğunu" ifade etti.