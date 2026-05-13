Gazeteci İsmail Arı hakkında iddianame: 6 yıla kadar hapsi istendi

BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Arı’ya ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamaları yöneltildi.

BirGün'de yer alan habere göre; Savcılık, suçlamalara gerekçe olarak Arı’nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi. İddianamede ayrıca Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da suçlama konusu yapıldı.

2 AYRI SUÇLAMA NEDENİYLE 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 285. maddesi kapsamında ise “gizliliğin ihlali” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Arı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasında 1 yıldan 3’a kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da 1 yıldan 3’a kadar cezalandırılması talep edildiği ifade edildi.