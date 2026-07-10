Gazeteci Hazar Dost'tan gözaltında yaşadığı hukuksuzluklara karşı suç duyurusu

Gazeteci Hazar Dost, 2018 yılındaki bir eylem gerekçe gösterilerek 6 Temmuz akşamı bir manavdan alışveriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade verdikten sonra serbest bırakılan Dost, gözaltı sürecinde sistematik hak ihlallerine ve kötü muameleye maruz kaldığını belirterek hukuki mücadele başlattı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN ALIKONULDU

Olayla ilgili hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, resmi evraklarda yer alan "durumundan şüphelenilerek caddede durduruldu" beyanının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dost'un, teknolojik sistemler üzerinden takip edilerek alışveriş yaptığı dükkanın içerisinde, orantısız güçle alıkonulduğu aktarıldı. Dilekçede, gerçeğe aykırı tutanak düzenlenerek hukuka aykırı sürecin gizlenmeye çalışıldığı vurgulandı ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

EN TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR KISITLANDI

Hastaneden alınan ilk sağlık raporunda vücudunda hiçbir darp ve cebir izi bulunmadığı belgelenen Dost'un, bu raporun ardından götürüldüğü merkezde hasmane bir tutumla karşılaştığı ifade edildi. Gece boyunca düzenli kullanması gereken ilaçların kendisine kasten verilmediği ve saatler süren taleplerine rağmen tuvalete gitmesine izin verilmeyerek insan onuruna aykırı koşullarda tutulduğu belirtildi.

Hukuksuzlukların sevk süresince de devam ettiği aktarılan dilekçede, gazetecinin adliyeye götürülürken darp edildiği, araç içinde hakaret ve küfürlere maruz kaldığı kaydedildi. Çağlayan Adliyesi nezarethanesine girişi sırasında ise diğer kişilerden ayrılarak fiziksel şiddete uğradığı, koluna, yüzüne ve üst bedenine darbeler aldığı öne sürüldü.

Serbest kaldıktan sonra hastaneye başvuran Hazar Dost’un adli muayene raporunda; sol dirseğinde deri sıyrığı, boynunda ve yüzünde darbe izleri ile sağ ayak baş parmağında hassasiyet tespit edildi. Gözaltı öncesi ve sonrası alınan iki rapor arasındaki fark, şiddetin delili olarak dosyaya sunuldu.

DAVA TALEBİ

Avukatları aracılığıyla yapılan suç duyurusunda, yaşanan sürecin basit bir kötü muamele olmadığı, sistematik bir şekilde ilerleyerek "İşkence" suçunu oluşturduğu belirtildi. Suç duyurusunda sorumluların yargılanması talep edildi.